Además, anticipó que "tanto el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior estamos dispuestos a enviar fondos que son adelantos financieros o prórrogas que tiene la Nación con la provincia del Chubut, como anticipos del FONIT hasta fin de año, con el compromiso del gobernador de que se van a pagar la totalidad de los salarios docentes y no docentes adeudados". Es decir, "no son fondos nuevos" y "no pueden ser utilizados para otra cosa que para pagar salarios docentes y no docentes".