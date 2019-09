Vidal todavía no terminó de pensar su propia campaña, destinada a apuntalar lo mayor posible su imagen para asegurar diputados nacionales y legisladores provinciales y quedar posicionada como la jefa de la oposición bonaerense con un bloque de peso en el Senado provincial y sillones en variados organismos que obliguen a Axel Kicillof a negociar sí o sí con ella. La mandataria solo les pidió a sus íntimos que le garantizaran un sueldo a partir del 10 de diciembre. Aún no sabe donde irá a vivir: ese día debe dejar la base aérea de Morón, y la casa que compartió durante años con su ex marido se vendió tras la separación.