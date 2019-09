Según señalaron allegados al ministro Aguad, en el encuentro entre Wei y Macri no se habló del interés de China por la licitación de un buque polar antártico que lanzará el Ministerio de Defensa. Tampoco se habló, al parecer, de la situación institucional de la estación espacial china en Neuquén, un emprendimiento aprobado por Cristina Kirchner que está instalado en 200 hectáreas y es manejado por la agencia estatal Launch and Tracking Control General (CLTC) que depende del Ejército Popular de China. Esto irrita sin disimulo a Estados Unidos, que ya deslizó en varias oportunidades y de manera oficial sus quejas por el eventual uso militar de esa estación espacial. Sin embargo, Macri resiste las presiones y no hará nada para cambiar el status quo diplomático de la base espacial que ya forma parte de la geografía neuquina.