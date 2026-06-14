Balacera en Villa Juárez deja una mujer herida y daños en cinco viviendas de Navolato, Sinaloa

La presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. (Imagen ilustrativa. Crédito: X | @sspsinaloa1)

Una mujer resultó lesionada y al menos cinco viviendas registraron daños por impactos de arma de fuego tras una agresión armada ocurrida la mañana de este domingo en la sindicatura de Villa Licenciado Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con los reportes obtenidos por las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 07:30 horas sobre la carretera La 50, a la altura de la salida sur de la comunidad, frente a la colonia El Tapacal y en las inmediaciones del sector Santa Natalia. Habitantes de la zona alertaron al número de emergencias tras escuchar una serie de detonaciones que interrumpieron la actividad habitual de la mañana.

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La mujer lesionada fue identificada como Yasmín, de 42 años. Las primeras indagatorias establecieron que sufrió una herida ocasionada por una esquirla de bala. Personal médico confirmó posteriormente que la lesión no ponía en riesgo su vida, aunque fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Las circunstancias que dieron origen a este ataque están bajo investigación. Una de las versiones recabadas por las autoridades señala que hombres armados que viajaban en una camioneta blanca y un automóvil sedán gris realizaron disparos contra varios inmuebles ubicados en la zona. Como consecuencia, cinco viviendas presentaron daños visibles en fachadas, ventanas y puertas.

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Otra línea preliminar apunta a que la balacera pudo haberse derivado de un enfrentamiento entre los ocupantes de ambos vehículos cuando coincidieron sobre la vialidad. En ambos escenarios, las autoridades señalaron que la mujer herida no estaba relacionada con los hechos y resultó afectada de manera incidental durante el episodio de violencia.

Autoridades aseguraron el perímetro: hallan casquillos percutidos

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y de otras corporaciones de seguridad se movilizaron hacia la sindicatura para asegurar el perímetro. La presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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Peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y aseguraron diversos casquillos percutidos. Los indicios serán incorporados a la carpeta de investigación para identificar a los responsables.

La violencia ha generado múltiples movilizaciones de seguridad en Villa Juárez y Navolato durante 2026

La agresión registrada este domingo se suma a otros episodios violentos reportados durante los últimos meses en Villa Benito Juárez y el municipio de Navolato. La sindicatura ha sido escenario de operativos de seguridad, despliegues militares y reportes de enfrentamientos que han requerido la intervención de fuerzas estatales y federales.

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Durante el primer semestre del año, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron diversos patrullajes y acciones de vigilancia en carreteras, caminos y comunidades de la región luego de reportes relacionados con la presencia de hombres armados. Algunas de estas movilizaciones se concentraron en zonas cercanas a Villa Juárez, considerada una de las comunidades más importantes del municipio.

Asimismo, en distintos puntos de Navolato se han registrado aseguramientos de vehículos con impactos de bala, localización de indicios balísticos y despliegues derivados de reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego. Estos hechos han mantenido una presencia constante de corporaciones de seguridad en la región.

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La ubicación estratégica del municipio, conectado con Culiacán y otras localidades del centro de Sinaloa, ha llevado a que forme parte de los operativos implementados por autoridades federales y estatales para reforzar la vigilancia en la entidad. Como resultado, elementos militares, Guardia Nacional y policías estatales mantienen recorridos permanentes en distintas comunidades.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar si se trató de un ataque dirigido contra las viviendas o de un enfrentamiento entre civiles armados, así como establecer las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por la mujer de 42 años.

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