Seguro para mascotas en Perú: ¿Es obligatorio y qué alternativas hay en 2026?

El Congreso peruano aprobó en el Pleno un proyecto de ley para incluir a perros y gatos en la cobertura del SOAT y del CAT por accidentes de tránsito. (Canva)

El Congreso peruano avanza hacia una ley que haría obligatoria la cobertura de mascotas en el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). La iniciativa propone que perros y gatos reciban atención veterinaria si resultan víctimas de accidentes de tránsito, integrándose así al marco de protección que hoy solo contempla a personas.

El debate sobre la obligatoriedad y las alternativas privadas abre un nuevo escenario para la tenencia responsable de animales domésticos en el país.

El proyecto aprobado en el Pleno, impulsado por el congresista Diego Bazán de Avanza País, busca modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. La nueva redacción incluiría en la cobertura del SOAT y del CAT (Certificado contra Accidentes de Tránsito) a los animales domésticos y de compañía, tanto si viajan en el vehículo como si son terceros afectados.

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El objetivo, según el parlamentario, es brindar respaldo a los animales frente a accidentes, facilitando atención médica veterinaria, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación.

La iniciativa impulsada por Diego Bazán busca modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para dar atención veterinaria a mascotas lesionadas.

La propuesta fue sustentada en el Congreso por Luis Aragón Carreño, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. El dictamen precisa que la cobertura abarcaría lesiones de mascotas y daños materiales ocasionados contra terceros hasta un monto de 2 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

El legislador José Jerí, de Somos Perú, destacó que el Parlamento avanza en la protección animal y subrayó la existencia de un bloque animalista activo en la agenda legislativa.

La aprobación aún requiere una segunda votación, prevista para dentro de siete días calendario, según el Reglamento del Congreso. De prosperar, se abriría la posibilidad de fortalecer las políticas públicas para el bienestar animal, incluyendo una red estatal de atención.

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Preocupaciones

La iniciativa no está exenta de críticas. Algunas voces del sector veterinario y activistas advierten sobre los riesgos de que la norma sea utilizada para lucrar a costa de los animales.

Más que mascotas, los perros cumplen roles vitales como guías, rescatistas y compañeros terapéuticos. Su aporte demuestra la profundidad del vínculo humano-canino. (Freepik)

Heidi Paiva, activista del Proyecto Libertad, advirtió en declaraciones al diario La República sobre el peligro de que personas inescrupulosas simulen accidentes para cobrar la indemnización del SOAT, que podría alcanzar hasta S/20,000.

Según Paiva, existen antecedentes de supuestos animalistas y veterinarios sociales que, bajo el pretexto de cuidar animales, en realidad los mantienen en abandono o incluso los exponen a situaciones de riesgo con fines económicos.

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La activista sostiene: “Tenemos cientos de denuncias de este tipo de personas que cobran por, supuestamente, cuidarlos y atenderlos, pero los tienen en abandono, se les pierde o hasta mueren”. Añade que la ampliación del seguro podría abrir la puerta a nuevas formas de explotación, por lo que el aspecto regulatorio y de fiscalización resulta clave en el debate parlamentario.

El mercado actual

Mientras se define la obligatoriedad de la cobertura estatal para mascotas, el mercado de seguros en Perú ha experimentado un crecimiento en la oferta de productos para dueños de animales de compañía. Hasta hace algunos años, no existían opciones para asegurar mascotas, pero en la actualidad las principales aseguradoras del país han desarrollado planes específicos.

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Es importante que familiarices a tus mascotas con transportadores. | Vetclan

Rímac, Pacífico Seguros y Mapfre ofrecen seguros para perros y gatos con planes básicos y completos. Los valores de los planes básicos mensuales oscilan entre S/35 y S/70, mientras que los planes completos pueden alcanzar entre S/120 y S/220 mensuales, dependiendo de la compañía.

La cobertura anual varía según el plan y la aseguradora, y puede ir desde S/3,000 hasta S/15,000 en las principales firmas. Además, han surgido aseguradoras boutique que presentan opciones más personalizadas, con precios básicos desde S/50 hasta S/80 mensuales y planes completos que pueden llegar a S/250, cubriendo anualmente entre S/5,000 y S/18,000.

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Esta diversidad de alternativas permite que los dueños de mascotas elijan el plan que más se ajuste a sus necesidades y al perfil de su animal. Cada aseguradora detalla en sus contratos los servicios incluidos, los límites de cobertura y los procedimientos para acceder a los beneficios.

El intenso ruido y las luces destellantes de la pirotecnia provocan en nuestras mascotas estrés y ansiedad. (Foto: Shutterstock)

¿Obligatoriedad o decisión individual?

La decisión sobre el seguro para mascotas en accidentes de tránsito depende aún de la decisión final del Congreso. De aprobarse la modificación legal, la cobertura a través del SOAT será obligatoria en el contexto de accidentes viales. Mientras tanto, los seguros privados continúan siendo una opción voluntaria y complementaria para quienes buscan mayor protección para sus animales de compañía.

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El debate legislativo y la expansión del mercado privado de seguros reflejan la creciente importancia que los peruanos otorgan a la protección de sus mascotas, tanto en el ámbito público como en el privado.