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“México fue nota internacional”, pese a movilizaciones sociales, la inauguración salió bien, afirma Morena

El vocero Paulo Emilio García asegura que las críticas iban contra la oposición política, mientras destaca la organización en la apertura mundialista y el saldo sin incidentes en los accesos

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En una imagen dividida, un hombre habla en un podio de Morena a la izquierda, mientras a la derecha, aficionados sonrientes ondean banderas de México
Un orador de Morena interviene en un evento mientras aficionados mexicanos celebran con entusiasmo la llegada del Mundial 2026 en la CDMX. (Captura de pantalla | CulturaCiudadMX)

Luego de que distintos colectivos realizaran protestas el pasado jueves 11 de junio, en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusara que estos movimientos tendrían vínculos con la ultraderecha internacional, el partido Morena hizo un balance positivo del evento.

En la conferencia de prensa conocida como “La Chilangera”, el diputado Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, celebró el éxito logístico del evento:

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“(En Morena) Estamos muy contentos de que la Ciudad de México fue nota a nivel internacional por su grandeza cultural y por su capacidad de organización”.

Tras mostrar un par de portadas de periódicos internacionales, el morenista destacó que los medios de comunicación resaltaron “el colorido, la atmósfera, el ambiente, las particularidades y peculiaridades de la ciudad; ese fue, a los ojos del mundo, el mensaje que dio la Ciudad de México”.

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Aficionados de la selección de México celebran el triunfo sobre Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Aficionados de la selección de México celebran el triunfo sobre Sudáfrica en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Asimismo, puntualizó el saldo blanco respecto a la logística del evento: “No hubo una sola nota de incidentes o denuncia de que alguien no pudiera llegar al Estadio Ciudad de México por un problema de movilidad, y miren que hubo muchos intentos”. Subrayó que, pese a los esfuerzos de “un grupo de oposición”, el ingreso de los fanáticos al Coloso de Santa Úrsula no representó un problema.

“No nos referimos a madres buscadoras, nos referimos a la oposición”

El diputado Paulo Emilio García aprovechó para aclarar la postura del partido y las recientes declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien había señalado que “quien quiere que le vaya mal a México, le va mal a quien le desea mal a México”. García explicó que el mensaje iba dirigido estrictamente a los políticos de oposición y no a los colectivos sociales:

Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)
Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

He visto con una enorme cobardía que dicen: ‘¿Por qué le dicen eso a las madres buscadoras?’, no. Nos referimos a la oposición política y a sus aliados comentócratas; no se escondan ahora detrás de los colectivos, pues los que estuvieron vaticinando y pronosticando que le iba a ir mal a México eran ellos", afirmó.

¿Qué pasó el 11 de junio al exterior del Estadio Ciudad de México?

Durante el día de la inauguración, integrantes de colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas, de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como campesinos y estudiantes, se manifestaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Su principal objetivo era visibilizar sus causas aprovechando la gran presencia de medios de comunicación internacionales.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con los testimonios de los colectivos, los manifestantes fueron encapsulados por elementos de seguridad.

A través de un comunicado conjunto, difundido por la organización Data Cívica, los colectivos de búsqueda acusaron actos de represión y criminalización, planteando las siguientes exigencias a las autoridades:

  • Cese a la estigmatización.
  • Garantía de libre manifestación.
  • Transparencia en el caso Ayotzinapa.
  • Protección a colectivos de Jalisco.
  • Respuesta a demandas históricas.

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