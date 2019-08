Alberto Fernández suele enojarse con las críticas a su posición sobre Venezuela: dice que no es nueva y que desde hace seis años viene cuestionando el "autoritarismo" de Nicolás Maduro. Hace seis años, precisamente, recibió una delegación venezolana de organizaciones de derechos humanos y tuvo una visión cruda de la situación, que no hizo más que empeorar desde entonces. El reciente informe Bachelet señala un cuadro dramático, oscuro, que –dijo apenas difundido- impondría ocuparse "mucho más seriamente" del tema. ¿Por qué entonces bajarle el tono y seguir hablando de gobierno autoritario, no de dictadura? ¿Señal para la interna con el kirchnerismo duro? ¿Cambio diplomático? En cualquier caso, no sería una discusión académica sino de concepción política.