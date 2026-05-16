Scorpions tendrá gira en México para celebrar sus 60 años: fechas, sedes y venta de boletos

Las presentaciones se realizarán en recintos icónicos de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde se interpretarán los mayores éxitos del conjunto. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La banda alemana Scorpions regresará a México con una gira especial para conmemorar seis décadas dentro del hard rock. El tour recorrerá tres ciudades clave y promete reunir a varias generaciones de seguidores en septiembre de 2026.

En plataformas digitales, el grupo supera los 18 millones de oyentes mensuales, y México figura como uno de los países donde la banda mantiene mayor presencia.

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La gira especial de Scorpions por México en 2026 celebrará seis décadas de hard rock con conciertos en tres grandes ciudades. (X/ @scorpions)

De esta manera, los conciertos se perfilan como algunos de los eventos más esperados del año, con alta demanda anticipada para la venta de boletos.

Fechas y sedes confirmadas para la gira

La gira de Scorpions por México en 2026 contempla tres fechas en recintos emblemáticos del país:

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Guadalajara : 7 de septiembre, Auditorio Telmex.

Ciudad de México : 10 de septiembre, Palacio de los Deportes.

Monterrey: 13 de septiembre, Auditorio Banamex.

Scorpions iniciará su tour en Guadalajara, continuará en Ciudad de México y concluirá en Monterrey durante el mes de septiembre de 2026. (Especial)

Cada ciudad recibirá un espectáculo enfocado en los éxitos más representativos de la banda, como Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane y Send Me an Angel.

Para el público mexicano, estos conciertos representan más que una presentación musical; prometen convertirse en toda una celebración de décadas de historia y conexión directa con sus ídolos.

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Preventa y venta de boletos: lo que debes saber

La venta de boletos para la gira iniciará con la preventa Banamex el 20 de mayo a las 11:00 horas. Un día después, el 21 de mayo, comenzará la venta general.

La preventa va a requerir registro previo y suele agotar localidades en pocas horas.

Los precios oficiales aún no están confirmados, pero se estima que oscilarán entre los 600 y los 3 mil 800 pesos .

Se recomienda a los fans estar atentos a los canales oficiales para conocer los detalles actualizados sobre zonas, paquetes y disponibilidad.

Los conciertos en México prometen shows con los mayores éxitos de Scorpions, incluyendo Wind of Change y Rock You Like a Hurricane.(Foto AP/Aurea Del Rosario)

Todas las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. Por ello, el acceso anticipado representa una ventaja importante para quienes buscan asegurar su lugar en uno de los eventos de rock más esperados del año.

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Scorpions y su vínculo con México

A lo largo de seis décadas, Scorpions ha construido una relación sólida con el público mexicano. Cada visita del grupo significa un reencuentro intergeneracional, donde miles de asistentes corean los éxitos que han marcado la historia del rock europeo.

México es uno de los mercados más importantes para la banda, lo que se refleja en su gran número de seguidores, la demanda de boletos y la respuesta en plataformas digitales.

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La gira de Scorpions en 2026 reafirma la conexión histórica de la banda alemana con el público mexicano a través de música y nostalgia. EFE/ Raúl Caro.

En este sentido, la gira de 2026 reafirma ese lazo, con la promesa de espectáculos cargados de nostalgia y un repertorio clásico.