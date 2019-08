"En Venezuela no hay una dictadura pero sí un Gobierno autoritario", dijo Alberto Fernández el domingo a la noche en televisión. Y agregó: "Las dictaduras tienen un origen no democrático, no es el caso de Venezuela. Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido; un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario, las instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan".