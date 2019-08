José Mujica rompió con la actitud tibia que ha mantenido el Frente Amplio y el gobierno de Tabaré Vásquez respecto a Venezuela cuando en julio pasado fue consultado por Radio Universal y respondió sin dudarlo: "Es una dictadura, sí. En la situación en que está, no hay otra cosa que dictadura". El ex presidente uruguayo agregó enseguida como para relativizar el tema "pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Y la República Popular China, ¿qué me dicen?". Ya en mayo de 2016, "Pepe" Mujica había tomado distancia del gobierno venezolano al afirmar que Nicolás Maduro estaba "loco como una cabra".