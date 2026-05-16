Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Diego Valoyes volvió a ser noticia en Argentina, pero por un grave hecho por dar positivo en una prueba de alcoholemia - crédito Talleres

Diego Valoyes es otro de los jugadores de la selección Colombia que perdió la oportunidad de disputar el Mundial 2026 porque quedó afuera de la prelista, producto de su mal rendimiento en la temporada con Talleres de Córdoba.

Se le suma ahora al delantero el escándalo por conducir en estado de alicoramiento, justo en medio de la pelea por los octavos de final del Torneo Apertura, que terminó con eliminación de la “T” y el futuro del jugador en veremos, debido a que la institución sigue analizando el manejo del caso.

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De esta manera, la carrera de Valoyes sufre otro golpe que no le permite demostrar el talento que lo llevó al combinado nacional en los primeros meses del proceso del técnico Néstor Lorenzo, que lo tuvo en cuenta en ese momento por sus cifras, pero perdió el puesto con el paso de los años.

“Consecuencias disciplinarias”

Talleres quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura tras perder nada menos que frente a Belgrano en el Clásico de Córdoba, por la mínima diferencia, en un partido en el que el colombiano jugó solo el primer tiempo, pues el entrenador Carlos Tévez lo reemplazó por Valentín Depietri al inicio de la parte complementaria.

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El periodista Marcelo Bee Sellares reveló que Diego Valoyes salió positivo en el examen de alcoholemia previo al compromiso del 9 de mayo, lo que no cayó bien en la institución argentina: “El control de alcoholemia positivo en la previa de un clásico podría generar consecuencias disciplinarias”.

La situación con Diego Valoyes se dio antes del 9 de mayo, previo al juego frente a Belgrano por los octavos del Torneo Apertura - crédito @mbeesellares/X

“Desde el punto de vista legal, el club podría aplicar sanciones con fundamento en el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09, el contrato laboral del futbolista y el reglamento interno de disciplina. El futbolista profesional tiene deberes de conducta, profesionalidad, cuidado físico y preservación de su aptitud deportiva”, añadió el comunicador.

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Diego Valoyes afronta una serie de sanciones por parte de Talleres, que van desde el llamado de atención, golpe al bolsillo y ser apartado de los próximos compromisos de la “T”. “Las posibles consecuencias: multa económica, apercibimiento, suspensión interna, exclusión de convocatorias por inconducta”.

Diego Valoyes sería apartado de la plantilla de Talleres hasta nuevo aviso, por conducir en estado de alicoramiento - crédito Talleres

Hasta el momento, no se tiene un pronunciamiento por parte del club o del mismo jugador sobre lo ocurrido, todo se maneja de manera interna, pero la información del comunicador no cayó bien en una afición que ya no siente el mismo cariño por el delantero colombiano.

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El declive de Diego Valoyes en la Tricolor

En los últimos encuentros del proceso de Reinaldo Rueda, en las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el entrenador empezó a mirar al delantero que, en ese momento, era la sensación de Talleres por sus anotaciones, velocidad y talento, que lo ponían como solución al problema de gol en el combinado nacional.

Por desgracia, Diego Valoyes solo disputó dos encuentros bajo el mando de Rueda, en el empate ante Paraguay por 0-0 y en la derrota 1-0 contra Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, después no fue convocado y debió esperar unos meses para volver a ser tenido en cuenta.

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Diego Valoyes no ha tenido muchos minutos con Talleres en 2026, producto de las lesiones y el bajo nivel - crédito Talleres

Néstor Lorenzo llamó a Valoyes para los primeros partidos de su proceso, disputó seis compromisos amistosos y realizó una asistencia en el empate 2-2 frente a Corea del Sur, el 24 de marzo de 2023, pero debido a su bajo nivel en clubes, el entrenador le perdió la pista.

Desde el 20 de junio de 2023, en aquella victoria 2-0 sobre Alemania, el atacante no es llamado a la selección Colombia, se perdió tanto las eliminatorias como la Copa América 2024, y su ausencia en la prelista del Mundial 2026 fue otra muestra de que está muy lejos de volver a la Tricolor.

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