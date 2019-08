Fernández insisitó en que no es quien debe poner en marcha medidas. Y pidió no hablar más del tema. Sólo se remitió a un tuit que también esperó hasta esta noche para escribir. "De esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno", afirmó y acompañó con un gráfico en el que compara el crecimiento de la deuda pública en dólares con la fuga de capitales más intereses que, según el Frente de Todos, en 2019 alcanza 107.525 millones y 106.779 millones, respectivamente.