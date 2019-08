– Porque recuerdo la actitud pasiva que mantuvo Alberto Fernández cuando formaba parte de un gobierno que manipuló las estadísticas, al punto de que cuando asumí encontré un Instituto desmantelado y que llevó a disponer el "apagón estadístico" hasta que pudimos comenzar a normalizarlo, después de un trabajo que costó mucho Por eso no confío en los cantos de sirena. Si los Fernández ganan las elecciones me voy. Hay mucha gente en el Indec que no confían en ellos.