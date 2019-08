"Acá la problemática es la intervención. Una vez que mi papá cae detenido, nombran a un organizador que no se dedicó a normalizar las obras. Nosotros somos los afectados. No tenemos armas. A mi me amenazaba el jefe de la hinchada de Estudiantes. Los interventores no les elevan nuestro reclamo a la patronal y viene con 20 mafiosos a apretar a los compañeros. Las familias de los trabajadores están sufriendo", dijo al ser entrevistado en América TV.