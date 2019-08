García Lema-Siguiendo con la idea de la etapa preconstituyente hay que remarcar que estos temas se empezaron a debatir seis años antes de la reforma y de lo que fue el Pacto de Olivos. Los partidos planteaban la necesidad de reformas en la Constitución ya que se buscaba un sistema de equilibrios. También se establecieron temas para la Convención Constituyente que implicó trasladar los acuerdos del peronismo y el radicalismo a todo el arco político de la democracia. Desde la derecha del MODIN hasta una fuerza de centro izquierda como el Frepaso. Estos le dieron una gran consistencia a los debates. Un consenso que al principio era resistido por verse sólo como un acuerdo Menem y Alfonsín se llevó luego a todas las fuerzas. También hay que destacar que en el acuerdo se puso énfasis que no se iba a imponer temas de la reforma del 49. Y en cuanto a la principal deuda pendiente sale de los canones de las leyes aprobadas o no. Así, creo que la principal deuda pendiente es no haber conseguido que el espiritu de reconciliación nacional que hubo en la reforma constitucional no se pudieron trasladar en políticas de Estado. Hoy en día cuando vemos problemas como el resultado de las PASO una cuestión que no se tiene presente es que las PASO puden tener un vicio de inconstitucionalidad ya que se había establecido un plazo para la transición que ahora con las PASO modificó la agenda política. Además, estas elecciones internas tiene una desventaja y es que debilita a las fuerzas políticas.