Tragedia en Río Negro: un hombre cortaba leña con una motosierra y murió aplastado por un árbol

El trágico hecho ocurrió en Mallín Ahogado (Foto de archivo ilustrativa)

Un hombre murió aplastado por un árbol en la tarde del lunes 22 de junio en Mallín Ahogado, una localidad de la provincia de Río Negro ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. La víctima realizaba tareas de extracción de leña con una motosierra cuando el árbol sobre el que trabajaba perdió estabilidad y cayó sobre su cuerpo. El episodio se conoció tras un llamado al 911 que derivó en un amplio operativo de emergencia.

El accidente se produjo minutos antes de las 18 del lunes. Según informó el Diario Río Negro, todo ocurrió en la zona cercana a Wharton, dentro del ejido de Mallín Ahogado. La víctima operaba la motosierra sobre un árbol cuando, durante la maniobra, el tronco cedió y se desplomó sobre él. El impacto fue fatal: el hombre quedó atrapado bajo el peso de la madera sin posibilidad de escapar.

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Fue una persona de una vivienda cercana a la suya quien encontró al hombre en esa situación y dio aviso de inmediato a las autoridades a través del servicio de emergencias. La rapidez del llamado permitió que distintos organismos se movilizaran al lugar en cuestión de minutos, aunque el desenlace ya era irreversible al momento de la llegada de los primeros efectivos.

El operativo desplegado en el predio incluyó la participación conjunta de la Policía, el Gabinete de Criminalística, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el Splif y personal del Hospital de El Bolsón. Pese a los esfuerzos del personal presente, los médicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Diario Río Negro precisó que la víctima fue hallada sin vida en el lugar donde se produjo el accidente.

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Tras la constatación del deceso, intervino la Fiscalía, que ordenó llevar adelante las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a la víctima, cuya identidad aún no fue confirmada. Según informó el mismo medio, el Gabinete de Criminalística descartó indicios de criminalidad en el episodio, lo que orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente de trabajo.

Las tareas de notificación a los familiares de la víctima estaban en curso, aunque la falta de identificación formal del cuerpo dificultaba ese proceso. La Fiscalía a cargo del caso aguarda los resultados de las pericias para avanzar en los pasos procesales que correspondan.

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Una comunidad mapuche resiste dos órdenes de desalojo emitidas por la Justicia

Ordenaron el desalojo de una comunidad mapuche del paraje Mallín Ahogado, cerca de El Bolsón

Una jueza rionegrina ordenó a principios de este mes, a una comunidad mapuche, la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el mismo paraje Mallín Ahogado, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.

La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.

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La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.

Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.

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Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto queel sector es conocido como Rinconada Inalef”.

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