Política

Moyano consiguió un aumento de $27 mil y hubo otros acuerdos salariales en Sanidad y en Alimentación

El Sindicato de Camioneros sólo tenía prevista una mejora en concepto de revisión para junio, que fue del 2,68%, pero aún no respondió si la acepta. Los detalles de los restantes incrementos pactados por dos gremios importantes

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Retrato de Hugo Moyano, hombre mayor con cabello blanco y barba gris, vistiendo camisa celeste y chaleco beige, gesticulando con las manos frente a un fondo verde y naranja
Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

“Vamos a tratar de lograr un buen acuerdo”, dijo la semana pasada el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, acerca de las reuniones con las cámaras empresariales para definir un aumento en concepto de revisión salarial para el mes de junio.

Ese incremento, planteado en el encuentro que ambas partes mantuvieron el miércoles pasado, finalmente alcanzó el 2,68% y representará un total de 27.258 pesos en el bolsillo de los trabajadores, pero el gremio escuchó la propuesta y aún no dio una respuesta.

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“El último acuerdo firmado tiene una cláusula de revisión que establece sólo compensar la diferencia entre la inflación y el período paritario a revisar, que arranca en marzo y da exactamente un 2,68%”, dijo a Infobae el representante de una cámara empresarial.

“Es el número que se llevó el gremio, pero hasta ahora no nos contestaron nada”, resaltó la fuente consultada.

Una movilización del Sindicato de Camioneros (Foto: NA/Juan Vargas)
Una movilización del Sindicato de Camioneros (Foto: NA/Juan Vargas)

Según lo firmado a mediados de marzo, la última paritaria contempla un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, por pagarse de esta forma: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

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El punto 4 del convenio que rubricaron ambas partes dice lo siguiente: “Este nuevo acuerdo salarial contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio de 2026. A este respecto se ha establecido que en esa revisión únicamente se considere la diferencia entre el IPC y el período paritario a revisar".

¿Por qué, entonces, la organización que encabeza Moyano no avaló hasta hoy la revisión salarial? En el sector empresarial sospechan que, aunque no tiene margen para exigir más en ese rubro, Camioneros presionará por una serie de incrementos en adicionales y un premio remunerativo por presentismo y puntualidad, planteados a las cámaras, pero que no fueron aceptados.

Hector Daer
Héctor Daer, titular de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA)

En este delicado contexto socioeconómico, al que en el caso de Camioneros se añade la firma de paritarias a la baja y el corte de prestaciones en la obra social, será difícil que el sindicato firme un aumento de sólo 27 mil pesos sin tratar de conseguir mejoras más contundentes que puedan calmar la efervescencia de los trabajadores.

Mientras, otros sindicatos clave alcanzaron acuerdos salariales en las últimas horas. Por un lado, la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, firmó con las cámaras un aumento para el sector asistencial que consiste en un aumento del 7,3% para el trimestre junio-agosto, que se pagará en tres tramos mensuales (3,7%, 2% y 1,6%).

Además, se acordó una suma no remunerativa de 90 mil pesos en junio y julio, y otra de 80 mil pesos en agosto. Este último mes, según estipularon ambas partes, se incorporarán $12.000 al básico de la categoría más baja, proporcional al resto de las categorías, absorbiendo 10 mil pesos de la suma no remunerativa.

Héctor Morcillo, titular de la Federación de Trabajadores de la Alimentación
Héctor Morcillo, titular de la Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA)

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), cuyo titular es Héctor Morcillo, alcanzó un acuerdo salarial para el período mayo-agosto, consistente en un aumento del 9%, otras mejoras salariales y la renovación del convenio colectivo de trabajo del sector por un año.

Según el entendimiento entre el gremio y las cámaras, se pagará una suma fija no remunerativa de 120 mil pesos en la categoría inicial por los meses de mayo, junio y julio, por única vez, con apertura de categoría, a ser pagado en dos cuotas, de 70 mil pesos antes del 26 de junio y de 50 mil pesos antes del próximo 21 de julio.

Además, se fijó la escala salarial con los valores horas a partir del mes de agosto 2026, representando un aumento del 9% respecto de los valores vigentes.

Al mismo tiempo, se ratificó la vigencia del convenio colectivo de trabajo 244/94 por el término de un año a partir de este lunes, “discutiendo dentro de ese lapso las readecuaciones salariales que resulten necesarias”, y se fija una cláusula de revisión para el mes de agosto.

Sergio Escalante, del Sindicato de Alimentación
Sergio Escalante, líder del Sindicato de Alimentación; a su lado, Rodolfo Daer

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, mostró su conformidad con la paritaria firmada ya que permitió cumplir “dos metas claras: que el salario le gane a la inflación y que el convenio colectivo no se toque”.

“Sostuvimos desde el minuto uno que íbamos a sostener todas las conquistas, los derechos que se ganaron con años de lucha, organización y esfuerzo de todos, y sabemos que lo que se pierde cuesta muchísimo recuperarlo”, afirmó al valorar el acuerdo alcanzado.

Escalante destacó: “Conseguimos un aumento salarial fuerte para cuidar el poder de compra y, a la vez, garantizamos que el convenio siga vigente al 100%. Cuidar el bolsillo y cuidar los derechos. Ese fue, es y será el eje de nuestra tarea sindical”.

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