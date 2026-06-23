Política

Tras frenar la interpelación a Adorni, el oficialismo habilitó discutir el tema en comisión el 30 de junio

La reunión de Asuntos Constitucionales dejó de ser meramente expositiva y podrá emitir dictamen sobre los pedidos de interpelación. El rol del PRO y la UCR

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El oficialismo intenta dilatar los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni por las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra (Argentina). EFE/Matías Campaya
El oficialismo intenta dilatar los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni por las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra (Argentina). EFE/Matías Campaya

El oficialismo movió sus fichas y logró que se cayera la sesión de este martes en la que se buscaba emplazar a las comisiones para debatir y dictaminar la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para sesionar hoy, desde la presidencia de la Cámara tomaron una nueva decisión: La Libertad Avanza acordó con el PRO y la UCR abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 30 de junio. Esto evitó la presión sobre los bloques que acompañan al oficialismo para que den quórum, algo para lo que se mostraban reacios.

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Sin embargo, el oficialismo tuvo que ceder algo en el camino y a minutos de que comenzara la reunión con los presidentes de los bloques en Diputados, llegó una nueva comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se amplía el temario incorporando un nuevo proyecto y, además, se cambia el carácter del encuentro aclarando que se tratarán todos los expedientes y que la reunión no reviste el carácter de “informativo”, es decir, que se podrá dictaminar ese mismo día.

Como estas comisiones son presididas por el oficialismo -Nicolás Mayoraz la de Asuntos Constitucionales y Giselle Castelnuovo la de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambos libertarios- la oposición no lograba avanzar con el tratamiento. Esta apertura que parece un gesto de voluntad para debatir el tema esconde una “trampa”, ya que el oficialismo y sus aliados tienen mayoría en ambas comisiones por lo que será dificultoso lograr un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto.

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“Esto se hizo para que el Senado sea quien avance primero y para salvar al PRO y la UCR, pero hay que ver cómo hacen ellos -por los ex Juntos por el Cambio- para no dictaminar. Qué excusa ponen en ese momento", dijo un diputado que acompañó en algunas ocasiones al oficialismo en la previa a la reunión de Labor. “Mucho más si el Senado avanza y si aparece algo nuevo de Adorni”, agregó.

La mirada del oficialismo es que con mayoría propia junto a sus aliados en las comisiones puede dilatar el debate “por lo menos hasta que pasen las vacaciones de invierno”.

debate la Ley Bases en la Cámara de Diputados
Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales (Gustavo Gavotti)

En la reunión de Labor Parlamentario de una sesión que ya se sabía caída el oficialismo planteó un plan de Labor en donde deja en claro la postura: el pedido de interpelación y una posible moción de censura necesitan dictamen.

Este punto no es menor porque en la oposición señalan que este trámite corresponde al artículo 101 de la Constitución que es el capítulo del Jefe de Gabinete y no al Capítulo de las leyes de la Carta Magna, por lo que con una mayoría de 129 diputados se podría avanzar.

Mayoraz fue el diputado de LLA que estableció la posición del oficialismo respecto de este punto. Según el diputado que, además, es constitucionalista, el artículo 67 de la CN reconoce a los reglamentos de las Cámaras con rango constitucionales y el reglamento establece que sin dictamen se necesitan los dos tercios".

“No es una norma operativa. la Constitución se aplica, lo que no se puede confundir la obtención de una mayoría con el proceso de una norma y esto último está en el reglamento. Como no hay una norma específica se aplica la norma general que es la necesidad de los dos tercios”,. culminó el diputado de La Libertad Avanza por Santa Fe.

Respecto a la Comisión y al cambio de informativa dijo que “si la oposición consigue las firmas puede dictaminar ese mismo día”. Y añadió, quizás con la confianza del número, que “también puede haber un dictamen de rechazo” a los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete Adorni.

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