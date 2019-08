"Si Roggio tiene un avión, por qué no puedo comprarme uno", respondía Sergio Schoklender cuando su entorno le cuestionaba semejante inversión. No fue uno, sino dos. El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo recorrió el país en dos aviones privados. Los usaba para visitar las obras de la Fundación, pero también para irse de vacaciones. Cuando estalló el escándalo, en 2011, perdió todo. Nueve años después, la Justicia todavía no pudo recuperar ni un solo centavo de ese dinero. Uno de los aviones, un Cessna Citation I, matrícula LV-BXH, está prácticamente abandonado en el aeropuerto de San Fernando. A la intemperie y sin mantenimiento, hoy solo tiene valor de chatarra.