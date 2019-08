De todos modos no se privó de hacer críticas a las medidas que presentó el Gobierno como respuesta a la derrota electoral. "Estoy de acuerdo con reducir el IVA la canasta básica pero no con que sea universal. Deben dejar de pagar los más necesitados", explicó a este medio. También reconoció que "hay que resolver el impuesto a las Ganancias pero no de este modo, así no se resuelve". Y repitió las cuentas que hizo con los gobernadores a los que recibió alternativamente en su oficina de México 337 y el departamento de Puerto Madero. "El quite de Ganancias representa 900 millones de dólares, para algunas provincias representa una nómina salarial completa, un mes de sueldos", subrayó. Y respondió que no anunciará propuestas concretas hasta no ver "qué nos dejan".