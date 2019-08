En el Frente de Todos están convencidos de que Fernández sumó un capital político que no tenía al romper el techo cristinista. Lo mismo creen cerca de la ex presidente. En la charla mientras comían pizza se habló de eso, se analizaron los números distrito por distrito y se coincidió en que hay que dar un mensaje "tranquilizador" a los argentinos que votaron por Todos. "El mercado no votó, votó la gente", remarcaron y todos aquellos que conversaron con Infobae apuntaron que es el Gobierno nacional el que tiene que hacer frente al día de hoy. De todos modos hubo un consejo que, palabras más o menos, fue un pedido de calma porque "hay que pasar esta primera semana que va a ser difícil".