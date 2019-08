Además de la pena para Boudou, la fiscalía pidió cuatro años de cárcel para el ex secretario Legal y Técnico de Economía Benigno Alberto Vélez -como autor de negociaciones incompatibles con la función pública al firmar los papeles de compra-, y para el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo. También reclamó tres años en suspenso para los empresarios Guido y Fernando Guidi, dueños de la concesionaria donde se adquirieron los vehículos. Y la absolución para otro ex funcionario, Álvaro Palencia Reffino.