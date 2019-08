Como era de esperar fue ella quien arrancó saludando a Rosario como si se tratara de un show y no de un acto político. Dudaba sobre usar un micrófono vincha pero agradeció a Alberto Fernández que le hubiera propuesto usarlo en lugar de uno de mano. Chicaneó a María Eugenia Vidal, sin nombrarla. "Ellos o ellas (estiró el pronombre femenino y lo acentuó) que piensan que los chicos pobres no tienen que llegar a la universidad pública", apuntó. Y reivindicó el acercamiento "con otras fuerzas que estuvimos distanciados o de las que recibimos críticas. Era necesaria la unión de todos". E hizo un mea culpa al advertir que "ningún dirigente político duerme en la calle, ni comen una sola vez al día o salteado". "Los que pasan estas penurias es el pueblo, entonces los dirigentes tienen la obligación moral de ponerle fin a esta situación", continuó. Al final, elogió a Alberto Fernández, el primero que recibió su beso cuando se despidió. El segundo beso fue para Axel Kicillof que tuvo que advertirle que se oía lo que decía. CFK miró al costado, hizo señas con sus dedos como si fueran una tijera para que le cortaran su audio y avidó que no diría malas palabras "porque después me graba la AFI" en referencia a las escuchas de llamadas entre ellas y su ex secretario general, Oscar Parrilli, que volvió de Neuquén, donde es precandidato a senador, para acompañarla.