-Yo creo que en el año 2015 mucha gente estaba molesta con la situación y creyó que Macri era una opción. Eso lo puedo entender porque votaban un Macri en expectativa, no era alguien conocido, se lo había visto en la Ciudad de Buenos Aires pero no se sabía exactamente cuál era su capacidad de gestión en la Nación. Y la realidad de lo que ocurrió es lo vimos después. Me parece que todos verificamos con mucha preocupación lo decepcionante de Macri, ¿no? Un hombre definitivamente poco preparado que ha conducido al país a un estado ruinoso. Hoy el debate es qué país estamos queriendo. Si queremos un país que alimente banqueros o queremos una país que atienda a jubilados, gente que trabaja, pequeños y medianos empresarios, gente que estudia, docentes públicos, si le importa la salud pública o no le importa. Estos son lo debates que tenemos. El tiempo que pasó, pasó. Yo tomo en cuenta aquel resultado del 2015 y advierto que hubo muchos argentinos que estuvieron enojados con nosotros. Por eso cuando digo que hay que volver digo que hay que volver y ser mejores. Hay que revisar lo que hicimos y allí donde nos equivocamos corregir lo que haya que corregir. Enfrente tenemos un candidato que ha hecho un desastre en la economía argentina y dice que va a hacer lo mismo pero más rápido. Son dos modelos, el modelo de un necio y el modelo de alguien que aprende.