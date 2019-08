Cuando los colaboradores del intendente le marcan el camino hacia la camioneta se acerca un señor con una niña pequeña a upa y grita que lo lleven a los barrios donde hay barro y no entran las ambulancias. "No le muestren solo lo lindo" alza la voz y luego grita que "Cristina vaya presa" mientras otra persona le piden que no falte el respeto. "Yo no le falto el respeto pero no soy partidario como ustedes" se molesta en el único momento de tensión de la tarde. Dos mujeres, mate y termo en mano, le dicen: "Vote el domingo señor".