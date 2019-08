Lo dijo Perotti esta tarde: "Hicimos un acuerdo cuando todavía no se sabía qué pasaría a nivel nacional. Ellos me acompañaron. Yo no iba a dejar de cumplir mi compromiso". De todos modos su actitud hoy no pareció una devolución de favores. El mismo se quedó medida hora más conversando con representantes de la Bolsa, cámaras empresarias y grandes productores después de las dos horas de reunión que mantuvieron con Alberto Fernández.