-En estos últimos días te salieron a pegar un poquito más. Larreta dijo que no entendía que te definas como no kirchnerista y Diego Santilli dijo que no conocías el sur de la ciudad.

-Seguro que la va a mirar, le mando un abrazo a Diego. Si hay algo que no me pueden decir es que no camino el sur. Yo la conozco por haberla vivido, no por haberla estudiado, yo la caminé.