Luego hablará Negri, que puso lo mejor de sí para salir de la crítica situación en la que quedó Cambiemos en general y el radicalismo en particular después de la derrota frente a Juan Schiaretti. Seguramente realizará un discurso henchido de optimismo que convoque a los cordobeses a votar aunque parezca que las PASO no definen nada. Y finalmente cerrará Macri, que no necesitará mucho esfuerzo para hacer valer el vínculo especial que tiene con los cordobeses.