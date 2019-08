El Tribunal Oral Federal 2 reinició el proceso con la presencia de solo dos de los 13 acusados ya que fueron autorizados a no estar presentes en esta etapa del juicio. Entre ellos Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López. Quiénes sí se encuentran en la sala de audiencia de los tribunales de Comodoro Py son el ex subsecretario de Obras Públicas Abal Fatala y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.