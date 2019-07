El Tribunal Oral Federal 2 inició esta mañana la segunda etapa del juicio sin la presencia de la mayoría de los 13 imputados que fueron autorizados no asistir. Ni Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez no estuvieron presentes. Mañana la ex mandataria inicia un viaje a Cuba hasta el 10 de julio para visitar a su hija Florencia que se encuentra en ese país bajo tratamiento médico.