De acuerdo a un relevamiento que hizo este medio, los ex funcionarios comenzaron a disparar distintas estrategias: criticar la investigación, denunciar el "fórum shopping" y hasta pedir el apartamiento de la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante porque no abre causas contra funcionarios macristas. Mientras tanto, José López, el ex secretario de Obra Pública que se arrepintió, jugó otra carta: condicionó su acuerdo de imputado-colaborador a que no se lo acuse como "organizador" de la banda. Pero además pidió que los 9 millones de dólares que llevó al convento sean incautados por el juez Claudio Bonadio y por lo tanto se frene la futura donación a hospitales de niños.