"No tenemos que estar obsesionados con aquellos que nosotros creemos que continúan ejerciendo su mala influencia. Tenemos que entender qué queremos nosotros y alentar a las personas a que desplieguen su voz, a que pierdan el miedo, por que eso es lo que está pasando. Mucha gente no dice que apoya al Gobierno, que apoya a Mauricio, porque lo pueden insultar o decir cosas, o lo pueden acosar. Creo que esa es la batalla que tenemos que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes se secuestraba, se torturaba; hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encargó en el proceso, es la que te insulta si firmás una solicitada que no les gusta", planteó Rozitchner en diálogo con Luis Majul en América 24 .