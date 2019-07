Con todo, el eventual pasaje del "voto indeciso" al "voto estacionado" no significa que la situación económica haya mejorado o que el Gobierno considere que las variables sociales empezaron a mutar del rojo oscuro al celeste. Peña lo explica bien en la intimidad de su despacho: "Si no hay mejora, si no siente que hay mejora, será difícil consolidar nuestro crecimiento electoral", dice ante sus asesores de confianza.