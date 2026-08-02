Los capturaron cargando televisoras y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Unl incendio derivó en saqueos de electrodomésticos y otros bienes en el local de la autopista Las Américas. (Cortesía: Redes sociales)

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Un incendio de grandes proporciones afectó este sábado las instalaciones de un almacén, ubicado en la marginal de la autopista Las Américas, kilómetro 13, en Santo Domingo Este, donde la Policía Nacional recuperó productos saqueados y detuvo a más 17 personas involucradas en robos tras el siniestro.

Así lo confirmaron fuentes oficiales y medios locales, tras la viralización de imágenes en redes sociales que mostraron a varias personas llevándose electrodomésticos y otros artículos mientras avanzaban las llamas.

El operativo permitió la detención de diecisiete personas en flagrante delito, quienes fueron sorprendidas presuntamente cargando mercancías sustraídas del establecimiento, entre ellos se encontraban televisores, neveras, lavadoras, microondas y otros electrodomésticos.

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Las autoridades mantuvieron un perímetro de seguridad por riesgo de colapso parcial de la estructura incendiada. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Policía desmiente uso indebido de unidades oficiales

La Policía detalló que los artículos recuperados fueron trasladados a un centro habilitado para su resguardo. En un comunicado, la institución desmintió “de manera categórica las versiones falsas que circulan en medios de comunicación y redes sociales, en las que se pretende atribuir a agentes de la institución el uso de unidades oficiales para sustraer electrodomésticos durante el incendio registrado en la empresa”.

Según la policía, “las imágenes evidencian, con los electrodomésticos y personal del almacén presentes, que la actuación de nuestros agentes estuvo orientada exclusivamente a enfrentar actos delictivos, agarrar a personas involucradas en robos y recuperar electrodomésticos sustraídos del establecimiento”.

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Durante una intervención ante la prensa, el vocero de la institución policial, Diego Pesqueira, explicó: “El reporte que tenemos es que estas personas, que desde mi punto de vista son delincuentes, aprovecharon en el momento que se inició este incendio que ha reducido a cenizas esta empresa. Aprovecharon para saquear y cargar con algunos ajuares. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, han sido detenidas hasta el momento más de diecisiete personas, que fueron sorprendidas en flagrante delito mientras cargaban distintos tipos de ajuares”.

Pesqueira agregó que varias unidades policiales se emplearon para trasladar los artículos recuperados y evitar confusiones sobre el uso de vehículos oficiales. “Hemos utilizado varias de nuestras unidades policiales para trasladar a un centro que ha sido habilitado para llevar estos artículos que están siendo recuperados, ocupados, en poder de estos saqueadores, quienes han sido apresados. Queremos aclarar esa parte para que no se vaya a confundir y le agradecemos su pregunta”.

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Policías recuperaron neveras, lavadoras, microondas, abanicos y otros electrodomésticos sustraídos de almacén incendiado. (Retomado de: Diego Pesqueira)

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. La Policía Nacional reiteró que su intervención buscó “preservar el orden público, proteger vidas y bienes, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad durante la emergencia”, al tiempo que exhortó a la población a verificar la información antes de divulgarla y a no difundir contenidos falsos que puedan desacreditar la labor institucional.

Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad debido al riesgo de colapso parcial de la estructura del local y piden a la población no acercarse al área, acatando las instrucciones de los organismos de socorro mientras continúan las labores de remoción de escombros y evaluación de daños.

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Respuesta coordinada de autoridades y organismos de emergencia ante el incendio

De acuerdo con la Defensa Civil de República Dominicana, técnicos especializados se desplegaron en la zona para colaborar en la extinción del incendio, cuyas causas permanecen bajo investigación. A pesar de la magnitud del fuego, no se han reportado víctimas mortales.

El operativo de emergencia incluyó la presencia de personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, dirigido por el general Roberto Santos Méndez, quien coordinó unas quince unidades, así como la intervención del alcalde Dio Astacio y el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Edwin Olivares.

La Policía Nacional implementó un amplio dispositivo de seguridad para proteger a la ciudadanía, preservar el orden y respaldar las labores de los organismos de emergencia. El despliegue fue supervisado por el director regional Santo Domingo Oriental, general Claudio González Moquete, bajo instrucciones del director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

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