La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

La Policía Nacional capturó al hombre señalado de presuntamente arrastrar a un perro con su vehículo en Choloma, Cortés. (Foto: Redes sociales)

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La Policía Nacional capturó este sábado al hombre señalado de presuntamente arrastrar a un perro con su vehículoen la colonia López Arellano, a la salida de Cerro Verde, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés. El caso generó una fuerte indignación luego de que varios videos del hecho comenzaran a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran al perro siendo arrastrado por un automóvil mientras varias personas observan la escena e intentan llamar la atención del conductor. Posteriormente, el video también registra el momento en que el hombre detiene el vehículo y sube al animal al baúl, sujetándolo de una oreja, mientras algunos testigos le reclaman por lo ocurrido.

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La difusión del material audiovisual provocó una ola de reacciones entre ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales, quienes exigieron la intervención de las autoridades y una investigación para determinar si el conductor incurrió en maltrato animal.

Tras recibir la denuncia y analizar los videos difundidos en redes sociales, agentes de la Policía Nacional localizaron al sospechoso y procedieron con su detención. El hombre fue trasladado a la posta policial de Choloma, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias del caso.

Las imágenes muestran al perro siendo arrastrado por un automóvil en la colonia López Arellano, en Choloma. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades no han revelado públicamente la identidad del detenido, aunque confirmaron que será puesto a disposición de las instancias competentes para que se determine su situación jurídica conforme al desarrollo de la investigación.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el caso será investigado en coordinación con el Ministerio Público, institución que dirigirá las actuaciones encaminadas a establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y definir si existen elementos suficientes para presentar un requerimiento fiscal.

Como parte de las diligencias, fiscales se preparan para desplazarse hasta la vivienda del ciudadano con el propósito de verificar el estado de salud del perro y constatar si presenta lesiones derivadas del presunto maltrato registrado en los videos.

Las evaluaciones que se practiquen al animal serán fundamentales para determinar el alcance de las lesiones y establecer si requiere atención veterinaria especializada, además de servir como parte de la evidencia dentro del expediente investigativo.

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El detenido permanece bajo custodia en la posta policial de Choloma mientras avanzan las investigaciones. Fiscales del Ministerio Público inspeccionarán la vivienda del sospechoso para verificar el estado de salud del animal. (Video: Redes sociales)

El caso ha generado un amplio debate en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo por las imágenes y solicitaron que las autoridades apliquen la legislación vigente en materia de protección animal.

Diversos ciudadanos también destacaron la importancia de denunciar este tipo de hechos para facilitar la intervención de las instituciones encargadas de investigar posibles actos de crueldad contra los animales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el perro permanece con su propietario o si será trasladado temporalmente a otra instancia mientras concluyen las investigaciones.

La Policía Nacional indicó que el detenido continuará bajo custodia mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes, entre ellas la recopilación de testimonios, el análisis de los videos difundidos y la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos.

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Las imágenes captadas por testigos se han convertido en uno de los principales elementos de prueba dentro de la investigación. En ellas se observa el momento en que el perro es arrastrado por el vehículo y la reacción de varias personas que intentan intervenir y cuestionan la actuación del conductor.

El caso se hizo público luego de que varios videos del hecho comenzaran a circular en redes sociales. (Foto: Redes sociales)

Aunque el ciudadano podría enfrentar cargos por presunto maltrato animal, serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existen suficientes elementos para deducir responsabilidades penales conforme a la legislación hondureña.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los episodios de violencia contra los animales y la importancia de fortalecer los mecanismos de denuncia para garantizar la investigación y sanción de quienes incurran en este tipo de conductas.

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Mientras tanto, las diligencias continúan en Choloma, donde fiscales, policías y otras autoridades trabajan para esclarecer completamente lo ocurrido, verificar las condiciones en las que se encuentra el perro y determinar las acciones legales que correspondan contra el detenido.