Por su parte, Moreau, en el sexto lugar en la lista de la provincia de Buenos Aires, manifestó: "Me pareció fuera de lugar, desubicado. Banaliza la lucha que venimos dando con el tema de la violencia de género y de tomar conciencia sobre la necesidad de seguir trabajando en ese sentido. Esto se ve reflejado en el hecho de que este año, las únicas leyes que pudimos pasar en el Congreso tenían nombre de mujer. Esto no fue azaroso, fue un acuerdo de todos. No conozco (a Aníbal), pero me parece que él es así. Por eso quedó en un lugar relegado de la política. En algunas cosas, por suerte la sociedad evolucionó en ese sentido".