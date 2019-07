"No le sirve a nadie, ni siquiera al oficialismo. Están parados en el lugar que tanto repudiaron. Tampoco le sirve a los 17 millones de bonaerenses. Nosotros tenemos otra idea de hacer política y no se nos ocurriría hacer una 'campaña de personas'. Lo que ellos ofrecen son estrategias de marketing por sobre las construcciones políticas. No se puede hacer o decir lo que sea con tal de ganar", indicó uno de los voceros de Kicillof.