Damon Albarn interpreta música en un escenario frente a una pantalla con ilustraciones de los personajes de la agrupación Gorillaz. (Instagram: Gorillaz)

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Damon Albarn convirtió la presentación de Gorillaz en el Corona Capital 2026 en algo más que un recorrido por sus grandes éxitos.

El músico británico aprovechó su encuentro con el público mexicano para elogiar a México por su “espíritu revolucionario” y reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum por la decisión de viajar en clase económica a China para participar en la cumbre APEC 2026.

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El pronunciamiento ocurrió durante el primer día del festival, el viernes 20 de noviembre, cuando Gorillaz encabezó el cartel y cerró las actividades del escenario principal ante miles de asistentes.

La intervención política de Albarn sorprendió a los presentes y rápidamente trascendió más allá del terreno musical.

“Voy a decir esto una sola vez esta noche. Pero me encanta México porque tienen un espíritu revolucionario aquí, es un país inspirador y saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica para mí es algo realmente importante… es una declaración, los saludo a todos, los amo”, expresó el vocalista.

Gorillaz toca la canción "On Melancholy Hill" durante el cierre del primer día del Corona Capital 2026 en Ciudad de México.

¿Por qué Damon Albarn elogió a Claudia Sheinbaum en el Corona Capital?

Las palabras del líder de Gorillaz hicieron referencia al reciente viaje de Claudia Sheinbaum a Shenzhen, China, donde participó en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La mandataria mexicana realizó el trayecto en un vuelo comercial de China Southern Airlines y viajó en clase económica durante aproximadamente 21 horas, incluida una escala técnica en Tijuana.

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De acuerdo con reportes de medios internacionales, algunos pasajeros señalaron que ocupó el asiento 33B, ubicado en la parte trasera de la aeronave.

La decisión generó comentarios en redes sociales chinas y llamó la atención de medios internacionales. Ese episodio llegó hasta el escenario del Corona Capital, donde Albarn manifestó su reconocimiento, aunque aclaró que no conocía demasiado sobre la presidenta mexicana.

El comentario ocurrió después de que el cantante tomara una bandera de Palestina que un asistente le entregó mientras recorría la zona cercana al público. El gesto también marcó el tono político de una presentación en la que el músico volvió a expresar su postura frente a temas internacionales.

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La agrupación Gorillaz interpreta su repertorio ante el público reunido en el autódromo Hermanos Rodríguez durante la jornada inaugural del festival. (Instagram: Corona Capital)

Gorillaz sorprende en el Corona Capital 2026 con Johnny Marr y Trueno

Más allá del mensaje sobre México y Claudia Sheinbaum, Gorillaz ofreció un espectáculo de aproximadamente dos horas. Damon Albarn apareció con una chamarra de estilo militar, lentes oscuros, gorra roja y pantalón verde, acompañado de una puesta en escena que comenzó con una flauta de pan.

La agrupación británica interpretó canciones de su material más reciente y varios de sus temas emblemáticos. En distintos momentos, Albarn descendió del escenario para acercarse a los asistentes y cantar junto a ellos.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición sorpresa de Johnny Marr, legendario guitarrista de The Smiths, quien se sumó al espectáculo. También destacó la participación del rapero argentino Trueno durante “M1 A1”, donde aportó versos en español.

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La recta final quedó reservada para dos clásicos indispensables del repertorio de Gorillaz: “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”. Después de la medianoche, pasadas las 1:00 horas del sábado, Albarn se despidió con un agradecimiento al público mexicano.

“De verdad, les digo muchas gracias, buenas noches”, expresó antes de abandonar el escenario.

Damon Albarn confiesa que vivió una de sus mejores noches en México

La conexión con el público mexicano también tuvo un componente personal. El músico reveló que llegó a la presentación después de atravesar un complicado episodio de salud, pues había enfermado de gripe y pasó una noche particularmente difícil.

“Enfermé de gripe. Estaba muy enfermo y pasé la peor noche de mi vida. Y esta noche he tenido la mejor noche de mi vida”, confesó sobre la experiencia.

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Sus palabras reforzaron el vínculo que construyó con los asistentes durante el concierto, en una noche que combinó música, invitados especiales y mensajes políticos.