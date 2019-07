La Primera Sección electoral necesita refuerzos peronistas. Es el distrito donde hay más presencia de Cambiemos con municipios propios y adonde María Eugenial Vidal ha intensificado su agenda. Varios intendentes querrían tener a Cristina Kirchner en sus municipios para sumar votos, especialmente los precandidatos llamados 'sin tierra'. El gesto de la ex presidente esta vez será hacia Julio Zamora, de Tigre, y sus nuevos aliados Sergio Massa y Malena Galmarini, primer precandidato a diputado nacional y precandidata a diputada provincial respectivamente. Aseguran que no se habló del tema en la comida que compartieron Máximo Kirchner, Axel Kicillof y varios intendentes en la casa de Massa en Rincón de Milberg el último domingo aunque es probable que el precandidato a gobernador también esté sentado en la primera fila. El precandidato a presidente, Alberto Fernández, todavía no lo tiene en su agenda.