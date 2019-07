Dos municipios con primaria competitiva para Todos separaron a sus precandidatos: de La Plata, la única que se tomó fotos en el turno mañana fue Florencia Saintout; de Lanús, el concejal y ex diputado Edgardo Depetri, el favorito a nivel nacional que lleva a Nicolás Russo como primer concejal. Logró sumar además al ex ministro de Justicia Julián Alvarez, de La Cámpora, y al ex intendente Darío Díaz Pérez. Uno de sus adversarios, el sindicalista Víctor De Gennaro, pasó después de las 13. Todos coincidieron en que tienen una pelea difícil contra el intendente Darío Grindetti de Cambiemos.