Qué líneas de transporte operan toda la noche en CDMX este 24 de junio por partido México vs Chequia

La Secretaría de Movilidad de la CDMX activó un operativo especial por el partido que se llavará en el Estadio Ciudad de México. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El transporte en la capital tendrá un horario especial como parte del operativo de movilidad que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México activó para el partido entre México y República Checa, programado a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El encuentro cierra la fase de grupos del Mundial 2026. La tarifa se mantiene en 6 pesos sin importar el horario.

La directora del Metrobús, Rosario Castro, confirmó la medida a través de su cuenta de X. La ampliación abarca las siete líneas del sistema y se integra a un plan de movilidad más amplio que incluye el cierre de las calles aledañas al estadio desde las 14:00 horas del miércoles y hasta la 1:00 de la madrugada del jueves. En ese perímetro no circulan vehículos particulares ni motocicletas; el transporte público es la única vía de acceso.

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El Metrobús amplía servicio en sus siete líneas

Línea 1: de Indios Verdes al Caminero.

Línea 2: de Tacubaya a Tepalcates.

Línea 3: de Tenayuca a Etiopía / Plaza de la Constitución.

Línea 4: de Buenavista a San Lázaro en sus ramales poniente y oriente, de Hidalgo a Pantitlán, de Hidalgo a Alameda Oriente, y de Amajac al Aeropuerto T1 y T2.

Línea 5: de Río de los Remedios a Las Bombas.

Línea 6: de El Rosario a Villa de Aragón.

Línea 7: de Indios Verdes a Campo Marte.

Metrobús, Tren Ligero, Nochebús y trolebús amplían su servicio este miércoles para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El Tren Ligero también modificará su horario

Junto con el Metrobús, el Tren Ligero mantendrá servicio especial hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio. La ampliación busca apoyar el traslado de los asistentes al evento y de los habitantes de la zona sur de la capital, que dependen de esa línea para moverse.

Las autoridades recomendaron a los asistentes contar con saldo suficiente en su Tarjeta de Movilidad Integrada antes de salir, con el fin de agilizar los accesos y evitar filas en los torniquetes tanto antes como después del partido.

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Metro de la CDMX amplía su horario de operación

El servicio tendrá una extensión especial en apoyo a todos los ciudadanos de la capital. (Metro CDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro también amplía su servicio este miércoles. A través de una tarjeta informativa fechada el 23 de junio, la Dirección de Medios del organismo detalló que las Líneas 1, 2 y 3 operarán una hora adicional y concluirán formalmente a la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio. Las últimas corridas de trenes saldrán de sus terminales alrededor de las 00:30 horas, por lo que las autoridades exhortaron a los usuarios a programar sus viajes con anticipación.

La medida busca atender tanto a los asistentes al partido en el Estadio Ciudad de México como a los aficionados que se congreguen en las inmediaciones del Ángel de la Independencia una vez concluido el encuentro.

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RTP, Trolebús y Ecobici completan el operativo nocturno

La CDMX cierra las calles del estadio desde las 14:00 horas y extiende el Metrobús y el Tren Ligero hasta la 1:00 de la madrugada; solo el transporte público puede ingresar al perímetro. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

La Red de Transporte de Pasajeros sumará al operativo seis rutas habituales del Nochebús, que operarán en el horario de medianoche a las 5:00 de la mañana del jueves 25. En la misma franja horaria, el Trolebús activará su Nochebús en la Línea 1, con servicio de las 00:00 a las 5:00 horas.

Ecobici mantendrá su operación con horario habitual. Adicionalmente, el sistema SITIS operará las 24 horas dentro de su polígono de acción, según informó la Secretaría de Movilidad de la CDMX.

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Cabe recordar que el cierre vial del perímetro del Estadio Ciudad de México desde las 14:00 horas convierte al transporte público en el eje de toda la logística. Las autoridades de movilidad capitalinas insisten en que llegar en Metro, Metrobús o Tren Ligero es la forma más eficiente de acceder al recinto y de salir de él sin contratiempos.