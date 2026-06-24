Deportes

Luis Díaz fue anulado por el arbitraje: le negaron dos goles en dos minutos

El guajiro lo intentó y tuvo dos situaciones en las que pudo ampliar la ventaja de Colombia ante la República Democrática del Congo, pero el árbitro italiano Maurizio Mariani invalidó sus apariciones en el marcador

Guardar
Google icon
Luis Díaz fue uno de los jugadores más activos de Colombia, pero el arquero rival, el marcaje defensivo, sus fallas en la definición y las decisiones arbitrales le impidieron marcar en Guadalajara - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Luis Díaz fue uno de los jugadores más activos de Colombia, pero el arquero rival, el marcaje defensivo, sus fallas en la definición y las decisiones arbitrales le impidieron marcar en Guadalajara - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Colombia afrontó un duelo de máxima tensión con la República Democrática del Congo en Guadalajara, en el que los de Néstor Lorenzo sabían que con una victoria aseguraban su presencia en la segunda fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque la Tricolor lo intentó de manera constante, sobre todo en el primer tiempo, las atajadas del arquero Lionel Mpasi impidieron una y otra vez que los cafeteros se pusieran en ventaja, derivando en algunas que fueron aprovechadas por los Leopardos que, gracias al juego físico, le generaron dificultades a Colombia para salir con claridad desde su campo.

PUBLICIDAD

Luis Díaz fue uno de los más incisivos durante todo el partido. El jugador del Bayern Múnich, que disputó los 90 minutos, realizó de manera constante sus recortes hacia el centro, ya fuese para rematar a puerta o habilitar a sus compañeros, pero el marcaje defensivo, algunos desaciertos en la decisión final o las atajadas de Mpasi, le impidieron al guajiro abrir el marcador.

Lionel Mpasi sostuvo a la República Democrática del Congo con varias atajadas y evitó que Colombia sacara ventaja en el primer tiempo, incluidas dos a Luis Díaz - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Lionel Mpasi sostuvo a la República Democrática del Congo con varias atajadas y evitó que Colombia sacara ventaja en el primer tiempo, incluidas dos a Luis Díaz - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Daniel Muñoz fue finalmente el que le dio la victoria a Colombia aprovechando un balón pivoteado por Jhon Córdoba. El del Crystal Palace llegó en velocidad y batió a Mbasi, aprovechando que su remate fue desviado por Steve Kapuadi, lo que descolocó al cuidapalos y desató la celebración en el estadio tapatío.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la polémica no tardó en llegar con dos jugadas en las que Díaz se hizo notar con su velocidad, una vez más. En el minuto 79 el atacante ganó en velocidad al central Chancel Mbemba y remató batiendo a Mbasi picándole el esférico por encima para contrarrestar su salida.

Sin embargo, el árbitro italiano Maurizio Mariani invalidó la acción, considerando que hubo una falta previa del colombiano sobre Mbemba, propinándole un empujón. Esta jugada generó especial controversia, pues en redes sociales se armó debate sobre si el contacto era suficiente para que el central y el VAR determinaran que había una infracción.

El árbitro Maurizio Mariani anuló un gol de Luis Díaz a los 79 minutos por una falta previa sobre Chancel Mbemba, una decisión que abrió debate en redes sociales - crédito Raquel Cunha/REUTERS
El árbitro Maurizio Mariani anuló un gol de Luis Díaz a los 79 minutos por una falta previa sobre Chancel Mbemba, una decisión que abrió debate en redes sociales - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Lo increíble fue que, un minuto después, Díaz parecía tener su revancha. Cuando transcurría el 80′, el guajiro recibió un balón largo de Jefferson Lerma en el costado izquierdo. Luego de controlar, el atacante hizo su jugada registrada, recortando hacia el centro y amagando a los defensas hasta que acomodó el balón y remató al ángulo superior izquierdo de Mbasi.

Díaz comenzó a celebrar, pero esta vez el juez de línea levantó la bandera señalando un fuera de juego del extremo, que se encontraba por delante de la línea de gol cuando partió el pase de Lerma.

Un minuto después, el juez de línea invalidó otro gol de Luis Díaz por fuera de juego, generando la frustración del extremo - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Un minuto después, el juez de línea invalidó otro gol de Luis Díaz por fuera de juego, generando la frustración del extremo - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Tras anular la acción, la respuesta de Díaz fue de absoluta impotencia: se sentó en el suelo y manoteó con fuerza, frustrado por ver negado su gol en Guadalajara. Pese a ello y los pelotazos de la RCD en los minutos finales, Colombia sumó los tres puntos tras el silbatazo final y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final. La próxima prueba será ante Portugal en Miami, en la que se decidirá el liderato del grupo K.

Néstor Lorenzo y sus impresiones postpartido

A pie de campo, el técnico argentino compartió sus impresiones del desempeño de la Tricolor. “Hicieron un partidazo los muchachos. Les agradezco el esfuerzo porque la verdad se mataron y siguieron el plan. Tendríamos que haber marcado más diferencia, pero los partidos son así. Al final tiraron unos centros que nos complicaron un poco, pero fueron justos ganadores”, expresó.

Lorenzo fue insistente en la importancia de controlar el balón durante el partido y moverlo constantemente para generar espacios en la defensa africana. “Con estos equipos tenés que encontrar los espacios entre líneas, porque si jugás muy esquematizado te presionan y te salen de contra. Teníamos que tener la posesión del balón y jugaron un partidazo”, apuntó, destacando el partido de Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, y el propio Luis Díaz.

Temas Relacionados

Mundial 2026Luis DíazSelección ColombiaSelección Colombia Mundial 2026Selección de República Democrática del Congo Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

La Tricolor necesitó un gol para superar a los africanos en Guadalajara, clasificar a los dieciseisavos de final y resolver un partido complicado

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Con anotación de Daniel Muñoz en el minuto 76, la Tricolor resolvió un partido lleno de opciones desperdiciadas y un rival muy defensivo, lo que llevó al límite el trabajo ofensivo de los cafeteros

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

La Tricolor superó por la mínima diferencia a la República Democrática del Congo en un partido reñido y deslucido. Daniel Muñoz fue el héroe de la jornada

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Usuarios en redes sociales convirtieron el encuentro en tendencia digital, destacando con humor las atajadas del arquero rival, las jugadas más tensas del partido y diversas reacciones virales que circularon durante y después del compromiso

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Este sería el próximo rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Con la clasificación asegurada y con una fecha de anticipación, ahora el equipo nacional debe definir su posición en el grupo K y depende de las combinaciones de resultados en la última jornada

Este sería el próximo rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Luis Díaz enloqueció a los hinchas del Junior por gesto que hizo en pleno banderazo previo del partido entre Colombia y RD Congo

Deportes

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Este sería el próximo rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026