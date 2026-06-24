Luis Díaz fue anulado por el arbitraje: le negaron dos goles en dos minutos

Luis Díaz fue uno de los jugadores más activos de Colombia, pero el arquero rival, el marcaje defensivo, sus fallas en la definición y las decisiones arbitrales le impidieron marcar en Guadalajara - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Colombia afrontó un duelo de máxima tensión con la República Democrática del Congo en Guadalajara, en el que los de Néstor Lorenzo sabían que con una victoria aseguraban su presencia en la segunda fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Aunque la Tricolor lo intentó de manera constante, sobre todo en el primer tiempo, las atajadas del arquero Lionel Mpasi impidieron una y otra vez que los cafeteros se pusieran en ventaja, derivando en algunas que fueron aprovechadas por los Leopardos que, gracias al juego físico, le generaron dificultades a Colombia para salir con claridad desde su campo.

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Luis Díaz fue uno de los más incisivos durante todo el partido. El jugador del Bayern Múnich, que disputó los 90 minutos, realizó de manera constante sus recortes hacia el centro, ya fuese para rematar a puerta o habilitar a sus compañeros, pero el marcaje defensivo, algunos desaciertos en la decisión final o las atajadas de Mpasi, le impidieron al guajiro abrir el marcador.

Lionel Mpasi sostuvo a la República Democrática del Congo con varias atajadas y evitó que Colombia sacara ventaja en el primer tiempo, incluidas dos a Luis Díaz - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Daniel Muñoz fue finalmente el que le dio la victoria a Colombia aprovechando un balón pivoteado por Jhon Córdoba. El del Crystal Palace llegó en velocidad y batió a Mbasi, aprovechando que su remate fue desviado por Steve Kapuadi, lo que descolocó al cuidapalos y desató la celebración en el estadio tapatío.

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Sin embargo, la polémica no tardó en llegar con dos jugadas en las que Díaz se hizo notar con su velocidad, una vez más. En el minuto 79 el atacante ganó en velocidad al central Chancel Mbemba y remató batiendo a Mbasi picándole el esférico por encima para contrarrestar su salida.

Sin embargo, el árbitro italiano Maurizio Mariani invalidó la acción, considerando que hubo una falta previa del colombiano sobre Mbemba, propinándole un empujón. Esta jugada generó especial controversia, pues en redes sociales se armó debate sobre si el contacto era suficiente para que el central y el VAR determinaran que había una infracción.

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El árbitro Maurizio Mariani anuló un gol de Luis Díaz a los 79 minutos por una falta previa sobre Chancel Mbemba, una decisión que abrió debate en redes sociales - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Lo increíble fue que, un minuto después, Díaz parecía tener su revancha. Cuando transcurría el 80′, el guajiro recibió un balón largo de Jefferson Lerma en el costado izquierdo. Luego de controlar, el atacante hizo su jugada registrada, recortando hacia el centro y amagando a los defensas hasta que acomodó el balón y remató al ángulo superior izquierdo de Mbasi.

Díaz comenzó a celebrar, pero esta vez el juez de línea levantó la bandera señalando un fuera de juego del extremo, que se encontraba por delante de la línea de gol cuando partió el pase de Lerma.

Un minuto después, el juez de línea invalidó otro gol de Luis Díaz por fuera de juego, generando la frustración del extremo - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Tras anular la acción, la respuesta de Díaz fue de absoluta impotencia: se sentó en el suelo y manoteó con fuerza, frustrado por ver negado su gol en Guadalajara. Pese a ello y los pelotazos de la RCD en los minutos finales, Colombia sumó los tres puntos tras el silbatazo final y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final. La próxima prueba será ante Portugal en Miami, en la que se decidirá el liderato del grupo K.

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Néstor Lorenzo y sus impresiones postpartido

A pie de campo, el técnico argentino compartió sus impresiones del desempeño de la Tricolor. “Hicieron un partidazo los muchachos. Les agradezco el esfuerzo porque la verdad se mataron y siguieron el plan. Tendríamos que haber marcado más diferencia, pero los partidos son así. Al final tiraron unos centros que nos complicaron un poco, pero fueron justos ganadores”, expresó.

Lorenzo fue insistente en la importancia de controlar el balón durante el partido y moverlo constantemente para generar espacios en la defensa africana. “Con estos equipos tenés que encontrar los espacios entre líneas, porque si jugás muy esquematizado te presionan y te salen de contra. Teníamos que tener la posesión del balón y jugaron un partidazo”, apuntó, destacando el partido de Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, y el propio Luis Díaz.

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