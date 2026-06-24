AMOTAC cancela bloqueos carreteros tras acuerdo con Segob: garantizan libre tránsito este 24 de junio

Gobierno federal logra acuerdo con transportistas de AMOTAC y evita bloqueos de carreteras EFE/ Luis Torres

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó la conclusión de la mesa de trabajo sostenida con dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), donde ambas partes alcanzaron acuerdos que evitarán los bloqueos carreteros anunciados para este 24 de junio en distintas regiones del país.

Tras varias horas de diálogo en las instalaciones de la dependencia federal, autoridades y representantes del sector transportista acordaron mantener abiertas las vías de comunicación y dar continuidad a una ruta de trabajo enfocada en atender las demandas del gremio.

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El gobierno federal destacó que, derivado de este encuentro, AMOTAC se comprometió oficialmente a no realizar cierres carreteros ni movilizaciones que afecten el tránsito en las principales autopistas y carreteras del país.

Segob llama a respetar el libre tránsito

La Segob pide proteger el derecho al libre tránsito de millones de ciudadanos (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

A través de un mensaje oficial, la Secretaría de Gobernación reiteró el llamado a la responsabilidad por parte de las organizaciones transportistas y subrayó la importancia de proteger el derecho al libre tránsito de millones de ciudadanos.

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Las autoridades señalaron que las peticiones de los transportistas han sido atendidas de manera puntual y que existe disposición institucional para continuar avanzando en soluciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

“Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos”, destacó la dependencia federal al concluir la reunión.

Asimismo, la Segob recordó que durante la actual administración se han realizado más de 300 reuniones con agrupaciones de transportistas, en las cuales se ha dado seguimiento a acuerdos previamente establecidos y se han logrado avances importantes para el sector.

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¿Qué exigía AMOTAC?

AMOTAC exige mejores condiciones de seguridad en carreteras, frenar extorsiones y robos al transporte de carga (Foto: Daniel Augusto @Cuartoscuro)

La organización transportista había amagado con realizar bloqueos nacionales para exigir mejores condiciones de seguridad en carreteras, frenar extorsiones y robos al transporte de carga, además de solicitar atención a diversos temas administrativos relacionados con el sector.

Durante las últimas semanas, integrantes de AMOTAC habían advertido sobre posibles movilizaciones masivas en autopistas estratégicas del país, lo que generó preocupación entre automovilistas, empresas y operadores logísticos ante el riesgo de afectaciones económicas y retrasos en el transporte de mercancías.

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Sin embargo, tras la intervención de la Secretaría de Gobernación, las negociaciones avanzaron y finalmente se alcanzó un acuerdo para evitar las protestas.

Transportistas reconocen apertura al diálogo

Dirigentes de AMOTAC reconocieron la disposición de las autoridades federales para escuchar sus demandas y establecer mesas permanentes de trabajo.

Aunque algunos temas continúan en análisis, la organización consideró que existen condiciones para mantener las negociaciones sin afectar a la ciudadanía ni interrumpir la circulación en carreteras federales, sobre todo las que conectan a la CDMX.

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Evitan afectaciones económicas y caos vial

La cancelación de los bloqueos representa una noticia positiva para sectores productivos y comerciales del país FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Especialistas han advertido en ocasiones anteriores que los cierres carreteros generan pérdidas millonarias, además de afectar cadenas de suministro, actividades turísticas y tiempos de traslado en diferentes entidades del país.

La Secretaría de Gobernación confirmó que las mesas de diálogo continuarán en los próximos días para dar seguimiento a los compromisos establecidos con AMOTAC y otras organizaciones transportistas.

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El objetivo, señalaron autoridades, es mantener abiertos los canales de comunicación y construir soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales y de seguridad del sector sin afectar a la población.