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El dictador norcoreano Kim Jong Un afirmó que avanza en la nuclearización de su Marina y anunció la construcción de nuevos buques de guerra

Según informó la agencia estatal KCNA, el líder participó el martes en la ceremonia de entrada en servicio del destructor multipropósito Choe Hyon, un buque de 5.000 toneladas que completó pruebas operativas militares durante los últimos 14 meses

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FILE PHOTO: North Korean leader Kim Jong Un attends what state media report was a launching ceremony for a new tactical nuclear attack submarine in North Korea, in this picture released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on September 8, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA./File Photo
FILE PHOTO: North Korean leader Kim Jong Un attends what state media report was a launching ceremony for a new tactical nuclear attack submarine in North Korea, in this picture released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on September 8, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA./File Photo

El líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó que Corea del Norte avanza en el equipamiento de su Marina con armas nucleares y anunció la construcción de nuevos buques de guerra, incluidos cruceros estratégicos de 10.000 toneladas, durante una ceremonia de incorporación de un destructor en el puerto de Nampo.

Según informó la agencia estatal KCNA, Kim participó el martes en la ceremonia de entrada en servicio del destructor multipropósito Choe Hyon, un buque de 5.000 toneladas que completó pruebas operativas militares durante los últimos 14 meses.

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"El programa para equipar a la Marina con armas nucleares sigue su curso previsto sin desviaciones“, declaró Kim durante el acto.

El dirigente sostuvo que la iniciativa forma parte de la estrategia de disuasión nuclear del país. "Este es un rumbo estratégico de crucial importancia porque permitirá mantener preparada la fuerza nuclear de nuestro país para operaciones multifacéticas y eficientes“, afirmó.

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Corea del Norte señaló previamente que el Choe Hyon contará con “las armas más poderosas” disponibles para ese tipo de embarcación.

Durante su discurso, Kim anunció la incorporación de nuevas unidades navales. "Después del Choe Hyon, pronto comisionaremos el destructor Kang Kong para operaciones. Después de eso lanzaremos buques estratégicos de guerra de 10.000 toneladas, uno después de otro“, expresó.

Según informó la agencia estatal KCNA, Kim participó el martes en la ceremonia de entrada en servicio del destructor multipropósito Choe Hyon, un buque de 5.000 toneladas que completó pruebas operativas militares durante los últimos 14 meses (REUTERS)
Según informó la agencia estatal KCNA, Kim participó el martes en la ceremonia de entrada en servicio del destructor multipropósito Choe Hyon, un buque de 5.000 toneladas que completó pruebas operativas militares durante los últimos 14 meses (REUTERS)

Asimismo, indicó que el país deberá construir dos buques de guerra de gran porte por año durante los próximos cinco años. Según KCNA, el plan contempla la construcción anual de dos navíos de superficie de una categoría superior al Choe Hyon, incluidos cruceros de 10.000 toneladas.

El destructor Kang Kong será desplegado próximamente, de acuerdo con el reporte oficial. La embarcación fue reparada tras sufrir un vuelco parcial durante una ceremonia de lanzamiento el año pasado.

Kim reconoció que la Marina había sido históricamente el componente más débil de las fuerzas armadas norcoreanas, aunque aseguró que sus capacidades se transformarán de manera significativa. También destacó la necesidad de ampliar la infraestructura naval del país.

"La construcción de una base naval modernizada se ha convertido en una tarea desesperadamente necesaria y esencial“, afirmó.

El líder norcoreano señaló además que funcionarios del Comité Central del Partido de los Trabajadores analizaron el lunes planes para la construcción de nuevas bases navales.

Respecto de la fuerza naval, Kim indicó que el cambio más importante será la modificación de su estatus, funciones y alcance operativo, aunque no ofreció más detalles. También sostuvo que la nuclearización de la Marina “avanza por su propio camino” y contribuye a la capacidad de disuasión nuclear del país.

(Con información de AFP y REUTERS)

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