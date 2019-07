A pesar de esto, desde el Gobierno estiman que no se generarán problemas en los vuelos, aunque advirtieron no pueden garantizar el funcionamiento normal del aeropuerto: "Es una concentración en Aeroparque, no creemos que haya mayores problemas. En rigor, esperamos que no los haya, pero no podemos descartar inconvenientes. No sabemos si alguno de esos pilotos va a dejar sus tareas para movilizarse. Es posible que haya algún ruido en las operaciones, pero si el piloto reclama algo en lugar de volar, es un problema", explicaron.