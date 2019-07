Comandante del vuelo 2442 AR Bs As.- La Rioja del 22 de jul 2019. Mucho le agredeceré que cuando aterrice, se guarde las arengas políticas y sindicales para cuando no esté al mando del avión. Los contribuyentes no le pagamos el sueldo para hacer esas arengas

— Roberto Cachanosky (@RCachanosky) July 23, 2019