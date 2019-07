Pero no todo es maravilloso en Juntos por el Cambio, y el nombre del frente oficialista puede dar una pista. En diálogo con Infobae, la socióloga y becaria doctoral del Conicet Mariana Cané destacó que la modificación en el nombre de la alianza oficialista se dio "no sólo porque incorporó a nuevas figuras como Pichetto, sino también porque 'el cambio' ya no es presentado como algo que habría que hacer en un futuro, sino como un proceso que ya empezó y está sucediendo. Detrás de aquel 'cambiemos' estaba la voluntad de diferenciarse del kirchnerismo. Cuatro años después y reavivando 'la grieta', la idea del 'cambio' que proponen -paradójicamente- no ha cambiado mucho. La estrategia parece muy similar a la de 2015: en el pasado está 'la mentira' y en el presente (que se proyecta al futuro) está 'lo verdadero'. El problema es que en el medio pasaron cuatro años y hay que ver si ese discurso tiene la misma eficacia que en su momento porque el contexto social, económico y político no es el mismo".