Y avanzan contra el presidente a toda máquina: "No solo somos diferentes, somos lo opuesto al actual estado de cosas. La imagen de Macri se erosionó por nuestros ataques, pero en mucha mayor medida por sus propios errores como gobernante. No hace falta descalificarlo, y en algunos casos, ni siquiera nombrarlo. No hay que ser agresivos. Nuestros candidatos son firmes en sus posiciones pero las expresan en un tono sereno y se muestran confiados de poder construir otro camino".