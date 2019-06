De Vido y Baratta, rumbo a un nuevo juicio oral: esta vez por la causa Río Turbio

El magistrado también deberá resolver la situación de un grupo de ex funcionarios y empresarios que fueron indagados entre diciembre y enero por Bonadio y que aún está pendiente. La lista incluye no solo a De Vido, sino también al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y al empresario De Goycoechea, el primer hombre de negocios que se arrepintió en la causa de los cuadernos y está procesado en esa investigación.