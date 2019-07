El debate duró tres días, de viernes a domingo, y tuvo lugar en la Quinta Real, un convento del año 1553 que fue desalojado en 1863 y luego tuvo varios usos hasta convertirse en un hotel y espacio de conferencias. En ese marco confluyeron el ex precandidato presidencial brasileño Fernando Haddad (PT), que además fue ministro tanto de Lula Da Silva como de Dilma Rousseff; el precandidato uruguayo Daniel Martínez (Frente Amplio) a quien Fernández y Solá visitaron hace un mes y medio; los chilenos Marco Enriquez-Ominami, Carlos Ominami y José Insulza; el ex presidente colombiano Ernesto Samper; la ex candidata a presidenta y ex alcaldesa de Bogotá Clara López Obregón (Polo Democrático Alternativo); y, entre otros, los mexicanos Beatriz Paredes y Miguel Barbosa Huerta, senadora del PRI y gobernador electo de Puebla por Morena, respectivamente.